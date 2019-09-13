РИАМО – 13 сен. По статистике, примерно у 90% населения искривлена перегородка носа, многих это не беспокоит, но есть и те, кому просто невыносимо дышать, и они постоянно используют сосудосужающие капли, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Это может длиться не неделю, а месяцы или несколько десятков лет, приводя к полной зависимости от носовых капель. По словам заведующего отоларингологическим отделением КГБ №1 в Подмосковье Сергея Троицкого, искривленная перегородка приводит к нарушениям работы носа.

«Когда искривлена перегородка, нарушается аэродинамика носа. Потоки воздуха начинают идти по носу не так, как заложено природой, а с искажениями. Например, у человека есть искривление перегородки. Поток воздуха ударил в это искривление, отрикошетил. Дальше, вместо того, чтобы завихриться и идти в носоглотку, он попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать», – отметил Троицкий.

Он подчеркнул, что эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли. Под воздействием капель меняется слизистая носа.

«Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. Напоминаю, что пройти диспансеризаицю можно и по субботам. С этой целью в Подмосковье регулярно проходят Единые дни диспансеризации». – разъяснила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.