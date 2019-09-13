РИАМО – 13 сен. Соцсеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и извинилась перед ней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне аккаунт Симоньян был заблокирован на три дня. В формулировке соцсети ее заблокировали «за нарушение стандартов сообщества». Симоньян назвала действия Facebook цензурой.

«Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку - как в данном случае», - пояснили в пресс-службе соцсети.