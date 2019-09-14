РИАМО – 14 сен. В каждом округе столицы 115 площадок будут работать в рамках фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В качестве экспертов выступят сотрудники департамента финансов города Москвы, Банка России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной налоговой службы по Москве, Минфина России, Казначейства России, Московской торгово-промышленной палаты, ведущих вузов страны, а также представители организаций финансового рынка», – говорится в сообщении.

Они расскажут, как планировать личный и семейный бюджет, начать собственное дело, а также как защититься от финансовых мошенников.

К участию приглашаются горожане всех возрастов. В рамках фестиваля пройдет и семейный этап олимпиады по финансовой грамотности. Также для учителей математики организуют мастер-класс по разбору задач блока «Реальная математика».

Кроме того, гости смогут проверить подлинность купюр, познакомиться с обмундированием инкассатора и заглянуть в инкассаторскую машину.

Фестиваль проходит в столице ежегодно. В 2018 году его посетили свыше 24 тысяч человек.