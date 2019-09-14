РИАМО - 14 сен. В субботу и воскресенье Бульварное кольцо в Москве станет цирковой ареной — здесь пройдет фестиваль циркового искусства, посвященный 100-летию отечественного цирка, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля «100 лет Росгосцирк».

«Программа фестиваля разделена на разнообразные жанровые и тематические блоки, каждый из которых будет иметь своего хедлайнера. <…> Будут представлены как традиционный цирк, так и самые современные технологии циркового искусства, переносящие зрителей в будущее», - говорится в сообщении.

Так, например, на Тверском бульваре пройдут выступления цирка «Эволюция», объединившего в одном представлении известнейших цикров мира, в том числе «Дю Солей», «д’Ивер Буглион», «Ронкалли», «Кроне» и дргих. Всю программу фестиваля разделят на разнообразные жанровые и тематические блоки, каждый из которых будет иметь своего хедлайнера.

Также в рамках фестиваля свои перфомансы представят современные художники. Лидером художественной акции выступит известный экспериментатор и создатель провокационных, интерактивных инсталляций Андрей Бартенев.

Вместе с другими художниками он создаст фантастическое будущее на тему цирка.

В субботу пройдет «Большой цирковой марафон», в котором выступления ярких, известных и заслуженных цирковых коллективов и артистов будут переходить от одной площадки к другой. По всему Бульварному кольцу установят камеры и экраны, с помощью которых можно будет наблюдать за всеми площадками. Кроме того, трансляцию с фестиваля будут вести в соцсетях.

«Во второй день, 15 сентября, основной акцент будет сделан на уникальности цирковых номеров в представлении российских артистов цирка. В этот день будет представлено 10 номеров – претендентов для установления рекорда с последующим занесением в «Книгу рекордов России», - отмечается в материале.

На фестивале можно будет не только посмотреть на выступления, но и принять участие в мастер-классах и уроках от гуру циркового искусства. Также будут работать интерактивные зоны с демонстрацией фокусов.

Мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00. Организатором выступает Российская государственная цирковая компания.

«Росгосцирк» сегодня — это крупнейшая цирковая компания во всем мире, которая объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России.