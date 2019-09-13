РИАМО - 13 сен. Московское областное УФАС России приняло решение включить ООО «Империал» в реестр недобросовестных поставщиков из-за неподписания проекта контракта в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, МКУ «Территориальное управление «Федоскино» (городской округ Мытищи) направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Империал» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по обустройству и ремонту искусственных неровностей на дорогах», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Империал» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.