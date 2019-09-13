РИАМО – 13 сен. В Одинцовском городском округе состоялось торжественное мероприятие по случаю 20-летия ООО «Скания Сервис» – одного из старейших дилеров шведского концерна Scania CV AB в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

История компании началась в 1999 году с открытия станции техобслуживания в городе Голицыно. В 2000 году на СТО был оборудован цех для кузовного ремонта автомобилей.

«Оснащение постоянно модернизировалось, а в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию новое административное здание с прилегающей ремонтной зоной общей площадью 6,3 тысячи квадратных метров, в штате станции более 100 сотрудников. Кроме того, в Богородском городском округе действует еще одна станция Scania», – отмечается в сообщении.

Сервисная станция «Скания Ногинск» рассчитана по продажу и техническое обслуживание 3,9 тысячи грузовых автомобилей и автобусов в год. На ее территории трудоустроено 85 человек.

«Нашему региону очень важно иметь таких долгосрочных партнеров как Scania, которые динамично развиваются, инвестируют и предоставляют сервис, необходимый для экономики Московской области и России», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Руководству компании он выразил благодарность от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Посол Швеции в РФ Малена Мард отметила, что 20 лет успешного развития – это свидетельство правильной стратегии, ориентированной на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с российскими партнерами.

«Швеция входит в число ведущих иностранных инвесторов экономики России, и Scania играет заметную роль в этом процессе. Нужно продолжать строить на этой основе еще более тесные связи между Швецией и Россией», – дополнила она.

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински подчеркнул, что команда «Скания Сервис» внесла большой вклад в развитие бизнеса международного концерна Scania на территории России.

По словам генерального директора ООО «Скания Сервис» Константина Кропивки, за прошедшие 20 лет увеличен спектр услуг.

Кроме того, с 2000 года на базе «Скания Сервис» действует учебный центр для дилеров, входящих в сеть официального дистрибьютора Scania в России. В 2016 году дилер расширился, объединившись с «Петроскан», дочерним дилерским предприятием Scania в Санкт-Петербурге.

Сейчас у «Скания Сервис» пять действующих центров – два в Московской области (Голицыно и Ногинск), в Санкт-Петербурге (Шушары), Мурманске и Петрозаводске.