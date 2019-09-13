РИАМО - 13 сен. Подмосковный тепличный комбинат по выращиванию цветов победил в двух конкурсах международной выставки «ЦветыЭкспо-2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковные цветоводы завоевали две золотые медали на самой красивой выставке осени «ЦветыЭкспо». Тепличный комплекс «Подосинки» из Дмитровского округа представлял свои элитные розы, которые стали лучшими из заявленных более 500 образцов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В частности, комплекс привез на выставку 25 сортов роз, из них три сорта были выставлены на конкурс. Первая победа была одержана в конкурсе «Новинка года».

«В категории «Новинка», где свои цветы представили 200 лучших селекционных компаний мира, мы получили золото за кустовую розу «Таня». Это элитный сорт, новая селекция, но роза уже пользуется большой популярностью у покупателя, и комплекс очень гордится ею», – подчеркнул Разин.

Вторую медаль подмосковные цветоводы завоевали в конкурсе «Лучшее качество продукции».

«Победительницей в номинации «Лучшее качество продукции» стала роза «Аваланш». Это белая роза на рынке уже более 15 лет, но добиться качественного показателя при выращивании удалось только нашим подмосковным аграриям», – подчеркнул министр.

По его словам, «Подосинки» – один из лучших тепличных комплексов региона.

«Здесь выращивают элитные розы с помощью современного оборудования с полностью автоматизированным процессом регулирования микроклимата внутри теплиц и оптимизированным поливом растений. Своими цветами они радуют не только жителей столицы и Подмосковья, но и многих регионов России», – резюмировал глава Минсельхозпрода.

В международной выставке «ЦветыЭкспо» приняли участие свыше 400 компаний из России и зарубежных стран. Продукцию представляли более 5 тысяч отечественных и мировых профессионалов и экспертов.