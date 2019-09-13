РИАМО – 13 сен. Столичный филиал благотворительной организации «Ночлежка» продолжает искать место для открытия центра помощи бездомным, так, возможной локацией мог стать район Беговой, однако местных жителей не устраивает такое соседство, сообщает телеканал «Москва 24».

«Вчера (12 сентября – ред.) мы встретились с жителями района Беговой, где, кажется, есть подходящее помещение для нашего реабилитационного приюта и консультационной службы» – сообщили представители организации на своей странице в Facebook.

По данным «Москвы 24», общественники встретились с местными жителями, которые выступают против появления центра рядом с их домами.

Тем не менее руководители благотворительных программ уверены, что люди не против бездомных, они им сочувствуют. Однако не желают, чтобы бродяги находились рядом.

«Они против того, чтобы бездомные каким-то образом приближались к их жизни. К ним лично, персонально. В метро, в подъезде, в соседях. Люди против близости, столкновений с этой иной реальностью, которая говорит о том, что в мире не все хорошо. Не все так хорошо, как им привычно», – уточнила руководитель программ помощи бездомным службы «Милосердие» Ирина Мешкова.

В свою очередь директор филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова заявила, что помещение под центр в Беговом будет находиться довольно далеко от жилых домов.

«Чтобы дойти от ближайшего жилого дома до этого помещения, нужно пройти больше 500 метров», – подчеркнула она.

Но и этот фактор не смягчил горожан – они против появления бездомных в своем районе.

Благотворительная организация «Ночлежка» была основана в 1990 году, у нее есть филиалы в Санкт-Петербурге и Москве.