РИАМО – 14 сен. В центре Москвы в субботу организуют благотворительный велозаезд «ТеатРалли», к мероприятию присоединятся известные артисты городских театров и жители мегаполиса, зарегистрировавшиеся в акции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В этом году темой заезда станет карнавал.

«Дресс-код требуется соответствующий: костюмы героев сказок, мюзиклов, спектаклей или фильмов, накладные носы, цветные парики, причудливые шляпы, разрисованные аквагримом щеки», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет символичным открытием нового театрального сезона. Его задача – привлечь внимание к проблемам работников культуры старшего поколения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Акцию поддержали артисты Театра наций, МХТ имени А.П. Чехова, Театра на Таганке, «Гоголь-центра», «Электротеатра Станиславский», театра «Практика», студии театрального искусства», – перечисляется в материале.

Так, в заезде примут участие Ирина Апексимова, Игорь Верник, Евгений Миронов, Леонид Ярмольник, Дмитрий Певцов, Ирина Пегова, Игорь Ясулович и многие другие знаменитые деятели культуры.

Участники ралли встретятся в саду «Эрмитаж» в 10:00. Его территория в этот день превратится в огромную театральную площадку, где будут проходить выступления и мастер-классы.

«Непосредственно заезд стартует в 11:00. Колонна велосипедистов проедет по Бульварному кольцу и вернется в сад, где в 12:00 начнется концерт», – уточняется на сайте.

Чтобы принять участие в велозаезде, необходимо зарегистрироваться.

Из-за велозаезда в столице с 10:00 до 13:00 перекроют для проезда транспорта улицу Каретный Ряд, улицу Петровка, Страстной бульвар, Петровский бульвар, Сретенский бульвар, разворот на Тургеневской площади.