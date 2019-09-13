РИАМО - 13 сен. Эксперты выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) жилому дому №4 с детским садом на улице 9 Мая в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект возведен на территории ЖК «Альфа Центавра». Застройщиком объекта выступает ООО «ЦентрДевелопмент». Дому выдан ЗОС, теперь новостройка готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

16,5 тысяч квадратных метров составляет общая площадь объекта, здание рассчитано на 175 квартир. Также предусмотрен встроенно-пристроенный детский сад площадью 764 квадратных метра, рассчитанный на 75 мест.

На придомовой территории размещены детские игровые и спортивные площадки. На территории детского сада смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.