РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 сен. В районе улицы Текстильщики в Домодедове рабочие обнаружили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Осколочно-фугасный снаряд и девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружены сегодня рабочими на стройплощадке в районе улицы Текстильщиков в Домодедове», - говорится в сообщении.

На место прибыла экстренная оперативная служба и подразделение Росгвардии. Сейчас находка вывезена саперной группой.