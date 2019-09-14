РИАМО - 14 сен. В субботу в Серпухове состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря», в рамках которого «Геликон-опера» представит спектакль «Мазепа» Петра Чайковского в постановке Дмитрия Бертмана, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Играть спектакли в Серпухове – это огромное счастье! Здесь все дышит атмосферой настоящей Руси – удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в этот город и с радостью возвращаемся», – сказал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» организован под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье» по благословению полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Его постоянным партнером и участником является театр «Геликон-опера»

Худрук театра Бертман заверил, что этот спектакль под открытым небом станет уникальным. Перед зрителям предстанут ведущие солисты и артисты хора, а также симфонический оркестр, руководить которым будет главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов.

В спектакле в Серпухове будут задействованы солисты театра — Михаил Никаноров (Мазепа), Ольга Щеглова (Мария Кочубей), Иван Гынгазов (Андрей), Александр Киселев (Кочубей), заслуженная артистка России Лариса Костюк (Любовь Кочубей), Алексей Егоров (Орлик) и Иван Волков (Искра).