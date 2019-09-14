РИАМО - 14 сен. На территории Дворца спорта «Олимпийский» в Чехове в субботу состоятся массовые соревнования по стритболу на Кубок Давида Берлина, в них могут принять участие около 1,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участники розыгрыша Кубка Давида Берлина 2019 года будут выявлять сильнейших в шести возрастных категориях. Состязания пройдут в мужском и женском разрядах. Кроме того, отдельной категорией соревнований станет семейная, где отсутствуют ограничения по возрасту», - говорится в сообщении.

Давид Берлин - заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, чемпион СССР, двукратный победитель спартакиады народов СССР, четырехкратный обладатель Кубка Лилиан Ронкетти, двукратный обладатель Кубка СССР.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что Берлин – выдающаяся фигура в истории не только подмосковного, но и советского и российского спорта.

«Мы высоко ценим его заслуги в качестве работника в сфере физической культуры на всех занимаемых им постах. Его именем названы одни из самых массовых соревнований по уличному баскетболу, которые мы ежегодно проводим на территории Московской области. В этом году первенство на Кубок Давида Яковлевича примет Чехов, и мы ожидаем порядка 1,5 тысяч участников всех возрастных категорий», - добавил министр.