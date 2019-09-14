РИАМО - 14 сен. Фестиваль журавля «Прощайте, матушки, свидимся!» состоится в субботу в Талдомском городском округе, всех желающих приглашают посмотреть осенний отлет этих птиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Друзья! Заказнику «Журавлиная Родина» 40 лет! Приглашаем насладиться настоящим природным чудом - осенним отлетом журавлей, их прощанием с родиной! 14 сентября 2019 года, 11:00. Биостанция заказника «Журавлиная родина», - говорится в сообщении.

Фестиваль журавля – это уникальная возможность полюбоваться грандиозными стаями (до 2 тысяч) величественных и грациозных птиц - красавцев-журавлей в естественных условиях, в процессе предотлетной подготовки к отправлению в Северную Африку на зимовку. Только несколько дней в году можно наблюдать это уникальное явление природы.

«В стороне от скрытых экотроп, на поляне перед биостанцией, нас ждет яркий праздник – фестиваль журавля: выступления детских фольклорных коллективов, пестрая ярмарка народных промыслов, увлекательные и вкусные мастер-классы, чудесное чаепитие из настоящего дровяного самовара, приятные сюрпризы, конкурсы, викторины и множество сувенирной продукции с журавлиной тематикой», - уточняется в материале.