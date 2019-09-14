РИАМО - 14 сен. Для жителей и гостей Видного в субботу организуют насыщенную праздничную программу, посвященную 90-летию Ленинского округа и Московской области, праздник начнется в 10:00 в Георгиевском храме с благодарственного молебна, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Также в рамках празднества пройдет шествие трудовых коллективов предприятий и организаций, участие в котором примут более 4,5 тысяч человек. Стройные колонны ветеранов, работников сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства и ЖКХ, а также молодежи пройдут от Заводской улицы до Советской площади.

«В течение дня в Центральном парке и на стадионе «Металлург» будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы, конкурсы, квесты, спортивные соревнования, выступления творческих коллективов округа», - говорится в сообщении.

Основной площадкой станет стадион «Металлург». Там пройдет награждение заслуженных людей, которые своим трудом и талантом прославляют малую родину. Ожидаются выступления таких звезд, как Слава, Алексей Глызин, Александр Панайотов, Клава Кока, Миша Марвин, Natan, ансамбль барабанщиц Bill Progect, проект Ивана и Александра Биленьких.

Кроме того, на Садовой улице организуют выставку автомобилей и мотоциклов. Здесь будут представлены как современные машины, так и ретро. Также на этой площадке пройдут показательные выступления картингистов.

«Теплые пожелания Ленинскому краю можно будет оставить на площадке «Желаю тебе, земля моя!», которая будет работать на мотобольном поле стадиона «Металлург» с 12:00 до 15:00», - отмечается в материале.

Для детей организуют мини-диско, пригласят аниматоров, а также сделают аква-грим.

Праздник завершится масштабным фейерверком.