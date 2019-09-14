РИАМО - 14 сен. В субботу все желающие смогут ознакомиться с работой учреждений родовспоможения в Жуковском, Наро-Фоминске, Егорьевске, Люберцах, Балашихе, Сергиевом Посаде, Подольске, Ступине, Дубне, Долгопрудном, Солнечногрске, Чехове, Мытищах, Химках и других муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Дни открытых дверей по субботам — это дополнительная возможность для тех, кто работает в будние дни, прийти в выходной на экскурсию в роддом или перинатальный центр, познакомиться с медицинским персоналом, получить ответы на интересующие вопросы. Такие мероприятия должны помочь родителям определиться с выбором медицинской организации для столь важного события — появления на свет малыша», - сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Жители Подмосковья смогут узнать более подробную информацию о посещении интересующего роддома или перинатального центра, обратившись к сотрудникам учреждения либо задав вопрос в официальных группах медицинской организации в социальных сетях.

В Подмосковье также заработал единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к медицинскому специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.