РИАМО – 14 сен. Второй ежегодный профессиональный форум Подмосковья «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ» пройдет в субботу на территории парк-отеля «Яхонты» в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 11:00 до 16:30 в парк-отеле «Яхонты» состоится форум «Грамотный собственник – фактор развития сферы ЖКХ». Начало регистрации на мероприятие в 10:00.

«Спикерами форума выступят министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина, юрист, член экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Елена Шерешовец и другие представители профильных министерств и ведомств», – отмечается в сообщении.

В работе форума примут участие члены муниципальных отделений Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, руководители муниципальных отделений, заместители руководителей. Председатели советов многоквартирных домов и жилищные активисты со всей Московской области соберутся вместе, чтобы обсудить важность просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Модератором форума выступит председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова. С подробной информацией о программе форума можно ознакомиться на сайте грамотныйсобственник.рф.