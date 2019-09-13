РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Две парадные и дорожную кареты из собрания князей Юсуповых смогут увидеть посетители музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске с 15 сентября, сообщила заведующая сектором музея, куратор выставки «Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых» Ольга Фролова.

«В коллекции сохранились две парадные кареты и одна дорожная. Каретная галерея существовала с 1840-х годов до 1928 года, когда во флигелях дворца организовали дом отдыха. Кареты перевели во временное хранилище, а позже семь из девяти экипажей были направлены в Истринский краеведческий музей, где они погибли во время Великой Отечественной войны», – сказала Фролова.

Она добавила, что коллекция карет в «Архангельском» формировалась на протяжении XVIII и первой половины XIX веков. Она сохранилась не полностью, но на сегодняшний день является единственным в России собранием экипажей, принадлежавших знатной дворянской семье. Изначально в собрании было 9 карет: парадные, дрожки, пролетки и даже один портшез – маленькая карета, которую переносили вручную люди.

По ее словам, изначально дорожная карета не входила историческое собрание каретной галереи князей Юсуповых, это был действующий экипаж.

В экспозиции также представлена упряжь, изготовленная к коронации Александра II. Этот экспонат предоставил Эритаж.

Кареты выставлены в Западном флигеле дворца. Экспозиция рассчитана на два года.