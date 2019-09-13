РИАМО - 13 сен. Металлические барьерные ограждения обустроят почти на 400 потенциально опасных участках региональных дорог в Подмосковье для того, чтобы продолжать снижать показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории области до конца года запланировано оборудовать свыше 105 километров металлических барьерных ограждений на 392 дорогах регионального значения. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах: предотвратить съезды в кювет и снизить риски возникновения ДТП со смертельным исходом», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ будет выполнен в Пушкине, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире на наиболее аварийно-опасных участках дорог: Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка, Кашира – Серебряные Пруды – Узловая, А-104 (Москва – Дмитров – Дубна) – Дмитров – МБК.

Кроме этого в целях предупреждения ДТП планируется обустроить барьерными ограждениями потенциально опасные дороги, в том числе: Спасс – Красная Гора – Дятлово в Волоколамском городском округе, Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров в Дмитровском городском округе.

Комплекс мер по повышению безопасности на дорогах Подмосковья ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2018 году на региональных дорогах было установлено 215 километров тросовых и металлических ограждений.