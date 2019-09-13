РИАМО - 13 сен. Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки обессилевшую женщину, инцидент произошел в районе Большого Краснохолмского моста, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Находясь на плановом патрулировании в 16:32 дежурная смена спасателей ПСС «Крымский мост» в составе Виталия Мякишева, Вадима Резвых и Владимира Майорова получила сигнал от оперативного дежурного Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах о тонущей женщине в районе Большого Краснохолмского моста», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели на месте ЧП обнаружили обессилевшую женщину, которая с трудом держалась на поверхности воды, она была в полуобморочном состоянии. Инцидент произошел примерно в 20 метрах от берега.

Резвых прыгнул в реку и оттащил пострадавшую к берегу. Расчеты Центроспаса и ПЧ-1 совместными усилиями подняли женщину на набережную и передали медицинской бригаде, которая оперативно прибыла на вызов.

Пострадавшую вытащили из воды вне зоны ответственности ПСС «Крымский мост», на удалении 5 километров от спасательной станции. Причины случившегося выясняются.