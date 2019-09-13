РИАМО - 13 сен. На пульт диспетчеров Московской областной станции скорой медицинской помощи поступило более 1,7 миллиона вызовов с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В основном жители обращались по неотложным поводам, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не угрожающих жизни больного», - сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Московская областная станция скорой медицинской помощи включает в себя 51 подстанцию и 81 пост по всему Подмосковью. В среднем за год специалисты отрабатывают почти 2,3 миллиона выездов.

Отследить маршрут бригады скорой помощи можно с помощью мобильного приложения системы-112 Московской области. Для этого достаточно в мобильном приложении системы-112 нажать значок «Машина скорой помощи» и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов.

После этого на интерактивной карте отобразится значок, который будет показывать маршрут движения и ориентировочное время прибытия медиков.