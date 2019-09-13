РИАМО – 13 сен. В Москве восстановят уникальную технику для единственного в России музея фейерверков, так, будет проведена замена неисправных деталей и механизмов, устранение коррозии частей орудий, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа приступили к восстановительным работам над уникальными образцами артиллерийского вооружения, которые будут размещаться в единственном в России музее салюта и фейерверков в московских Ватутинках», – отмечается в сообщении.

В настоящее время коллекция музея пополнилась 85-миллиметровой самодвижущейся противотанковой пушкой СД-44 образца 1954 года и буксируемым минометом М-240 образца 1950 года.

Военнослужащие проведут замену неисправных деталей и механизмов, устранят коррозию частей орудий, проведут смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вооружения будет подготовлена информация для гостей музея.

Музей салюта и фейерверков открылся в октябре 2017 года в 50-ю годовщину формирования салютного дивизиона ЗВО.

«Выставочный комплекс насчитывает более 100 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов», – подчеркивается в материале.