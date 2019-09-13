РИАМО – 13 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил «НПО машиностроения» с 75-летием, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Торжественная часть прошла в деловом комплексе «Мир» в городском округе Реутов.

«Председатель Мособлдумы поздравил коллектив АО «ВПК «НПО машиностроения» с юбилеем. В этом году предприятию исполнилось 75 лет. С юбилеем АО «ВПК «НПО машиностроения» поздравил и губернатор Московской области Андрей Воробьев», – отмечается в сообщении.

Парламентарий подчеркнул важность работы коллектива.

«Вы работаете на обеспечение стратегического паритета в мире. Отдельные слова благодарности – ветеранам предприятия! В самые сложные годы для нашей страны вы поддерживали работу «НПО машиностроения» на самом высоком уровне, сумели сохранить преемственность поколений и уникальный научно-производственный потенциал», – заявил Брынцалов.

Он пожелал коллективу предприятия крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.