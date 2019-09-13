РИАМО – 13 сен. Технологический университет в Королеве при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» объявляет прием конкурсных работ на XXXIX Всероссийский молодежный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвященный памяти летчика-космонавта А.А. Сереброва, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты в возрасте от 12 до 30 лет (для обладателей ученой степени – до 35 лет). Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2019 года. Для участия необходимо пройти регистрацию на двух интернет-платформах: АИС «Молодежь России», и на официальном сайте конкурса «Космос», - отмечается в сообщении.

Конкурс проводится с целью формирования нового поколения ученых, исследователей и инженеров.

В 2019 году он проходит по следующим тематическим направлениям: практическое ракетомоделирование; проекты ракетно-космической техники будущего; ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты); робототехника и электроника; программные, архитектурные и инфраструктурные решения; прикладная космонавтика и ДЗЗ; космические исследования: демонстраторы и эксперименты; исследования космоса: астрономия, астрофизика; методическое обеспечение космического образования (секция руководителей).

Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 10 октября.

Финал состоится c 12 по 16 ноября 2019 года в городском округе Королев, на базе детского технопарка «Кванториум» Технологического университета.

«В рамках финального этапа будет организована защита конкурсных работ на научно-технической конференции по тематическим направлениям. Также для участников будет организована образовательная и творческая программа», – заключается в сообщении.