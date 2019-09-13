РИАМО – 13 сен. Представители Гринпис обратились в прокуратуру из-за загрязнения воздуха на западе Москвы, сообщается на официальном сайте организации.

Так, за последние две недели в столичном районе Очаково и прилегающих к нему территориях почти ежедневно фиксировалось превышение ПДК по мелкодисперсным частицам и диоксиду азота.

«В ответ на многочисленные жалобы жителей Москвы на плохое качество воздуха в районе Западного административного округа Гринпис обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне «Очаково», – говорится в сообщении.

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха ГПБУ «Мосэкомониторинг», расположенная по адресу: Очаковское шоссе, владение 11, корпус 1 зафиксировала превышение среднесуточной ПДК по мелкодисперсным частицам менее 10 микрон с 29 августа по 3 сентября и с 8 по 11 сентября, а также их максимально разовой ПДК 9 и 10 сентября.

«Ежедневно с 29 августа по 11 сентября (за исключением 4, 5 и 7 сентября) зафиксировано превышение среднесуточной ПДК по диоксиду азота», – уточняется на сайте.

Превышения ПДК загрязняющих веществ оказывают негативное влияние на здоровье людей и ухудшают условия их проживания, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

В конце августа Генпрокуратура выявила ряд нарушений в деятельности предприятий на западе Москвы после жалоб жителей города на загрязнение воздуха.

Производственная деятельность хозяйствующих субъектов на проверенных территориях (Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Раменки) осуществляется с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования.

«Мы надеемся, что наше обращение и обращения огромного количества жителей Москвы приведет к тому, что надзорные органы оперативно примут меры по обеспечению конституционных прав жителей Москвы на благоприятную среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие», – дополнил эксперт Гринпис Василий Яблоков.