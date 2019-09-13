РИАМО - 13 сен. На базе Центра управления регионом (ЦУР) в доме правительства Московской области прошла презентация, в ходе которой представители региона поделились опытом цифровизациии сферы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также проведения собраний собственников в цифровом формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

В презентации, организованной по инициативе главы Минстроя России Владимира Якушева, приняли участие более 50 специалистов из 33 регионов страны. В презентации участвовали ответственные за реализацию проекта «Умный город», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«Сегодня Московская область – безусловный лидер в стране по цифровизации жилищно-коммунальных услуг, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Массовый переход новый электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в Московской области начался в 2019 году. Пилотными территориями, где внедрялась система, стали Балашиха, Реутов, Королев, Серпухов и Подольск. По словам Хромушина, «опыт пилотных муниципалитетов признан успешным всеми участниками процесса».

На данный момент электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов доступен всем жителям Московской области, благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ Московская область (https://dom.mosreg.ru/).

Как отметил Хромушин, у такой системы есть множество преимуществ. Например, защищенный канал полностью исключает возможность манипуляций и искажения результатов, а провести такое собрание гораздо проще — для него лишь нужен выход в Интернет.

В Подмосковье один из самых больших жилых фондов в России, который включает более 54 тысяч многоквартирных домов, более 3,3 миллиона лицевых счетов, жилым фондом Подмосковья управляет более 900 управляющих организаций. Поэтому такая система крайне полезна для региона. Опыт Московской области пригодится и другим регионам РФ.