РИАМО - 13 сен. В Государственную думу внесены поправки в одну из статей закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», по ним региональные власти должны буду отвечать на запросы государственного юридического бюро в 30-дневный срок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автор инициативы, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова предложила обязать органы госвласти и местного самоуправления, общественных объединений и организаций давать письменный ответ на запрос бюро в течение 30 дней, по аналогии с адвокатским запросом. На сегодняшний день такие бюро созданы в 25 регионах РФ.

«Информация (сейчас – ред.) не предоставляется, либо предоставляется несвоевременно или не в полном объеме. Это обесценивает, а иногда и ставит под угрозу возможность оказания бесплатной юридической помощи, фактически делает невозможным исполнение федерального и соответствующего регионального закона», – заявила Рукавишникова.

Она подчеркнула, что при таком раскладе качество оказания юридической помощи сильно снижается.

Данные поправки уравняют обращение государственных юридических бюро и адвокатские запросы. Кроме того, в документе будет прописано в каких случаях обращение может быть оставлено без ответа.

Так, за немотивированный отказ в ответе на обращение предлагается ввести штраф от 5 до 10 тысяч рублей.