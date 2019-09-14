РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 сен. Жителей подмосковных Люберец приглашают бесплатно поиграть в волейбол в парке «Наташинские пруды» в субботу, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасные новости для всех любителей спорта и активных игр! В субботу, 14 сентября, приглашаем всех желающих поиграть в волейбол в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды», – говорится в сообщении.

Жители смогут поиграть с командой «Молодой Гвардии Единой России». Начало игры в 16:00. Состязания будут проходить на волейбольной площадке.