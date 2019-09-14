РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. День поселка Молодежный подмосковного Подольска отметят в субботу, в парке одноименного Сельского дома культуры устроят концерт, чествование жителей поселка, будет работать парк аттракционов, завершится праздник фейерверком, сообщается в группе «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на День поселка 14 сентября в рамках празднования Дня города Подольска. Гостей ждут концертная программа, много развлечений и отличное настроение. В 11:00 на хоккейной площадке начнется бампербол, в 12:00 в парке СДК «Молодежный» заработает парк аттракционов, в 16:00 – игровые площадки. В гости приедут духовой оркестр Подольской филармонии, группа «Маршрут построен» и другие артисты», – говорится в сообщении.

В программе – чествование жителей, мастер-классы, беспроигрышная лотерея, гигантские шашки, катание на лошадях, детский городок, аукцион. Завершится праздник фейерверком.