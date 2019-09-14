РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 сен. Жители территориальных управлений подмосковного Красногорска смогут приехать на мероприятия Дня города в субботу на бесплатных автобусах, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Для жителей территориальных управлений Нахабино, Ильинское и Отрадненское в День города, 14 сентября, организуют автобусы в Красногорск. Воспользовавшись бесплатным транспортом, жители округа смогут посмотреть различные мероприятия праздничной программы, а также салют на лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий». Обратная доставка жителей запланирована после окончания фейерверка», – говорится в сообщении.

Автобусы из Нахабина будут отправляться 16:00 до 21:30 с остановки на улице Железнодорожная, дом №18 до остановки на улице Лесная, дом №1А. Обратная доставка – в 22:45.

Уехать из теруправления Ильинское можно в 16:00 от ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее и от КЦ «Архангельское».

Из теруправления Отрадненское автобус отправится в 17:00 от стадиона, а после окончания мероприятия транспорт проследует по маршруту: деревня Марьино, поселок Отрадное, деревни Путилково и Гаврилково.