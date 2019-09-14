РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 сен. Экологическая акция EcoGreenChallenge пройдет в подмосковных Люберцах в субботу, в ходе нее члены молодежного совета «Почты России» высадят саженцы деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

EcoGreenChallenge – акция молодежного совета «Почты России», которая призвана вовлечь другие крупные компании России в облагораживание территории страны.

«14 сентября сотрудники «Почты России» проведут федеральную экологическую акцию EcoGreenChallenge. Члены молодежного совета «Почты России» озеленят территорию жилого квартала в Люберцах: молодые почтовики высадят небольшой парк берез и сирени перед домом №21 по Панковскому проезду. Пустующий участок был выбран по многочисленным просьбам местных жителей», – говорится в сообщении.

Посадка деревьев перед этим домом – отличный повод внести свой вклад в сохранение благоприятного экологического климата в Люберцах. А еще командная работа на свежем воздухе сближает коллег и становится местом рождения новых планов и целей.

В материале добавляется, что 21 сентября в Люберцах пройдет традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево».