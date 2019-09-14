РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 сен. Жители подмосковного Королева смогут сдать макулатуру и пластик на акции в субботу, на собранные эко-баллы приобретут необходимые вещи для детского отделения городской больницы.

Благотворительная экоакция пройдет на парковке стадиона «Вымпел». За все время проведения акций по сбору вторсырья в помощь детскому отделению горбольницы собрали несколько десятков тысяч эко-баллов, на которые были приобретены необходимые для отделения вещи.

Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет с 12:00 до 18:00. Всех жителей Королева призывают принять активное участие в акции. Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

Сдать макулатуру можно и в любое другое время, связавшись с волонтерами НКО «Мой чистый город». С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт: www.мой-чистый-город.рф или в соцсетях: https://vk.com/korolevfriends2017.