РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. В поселке радиоцентра Романцево подмосковного Подольска в субботу пройдет День пирога, в ходе которого проведут конкурс-выставку пирогов, покажут концерт и сказку.

СДК «Романцево», Русский музей обрядов и быта и библиотека-филиал №21 приглашают всех желающих в субботу в 16:00 на традиционный праздник «День пирога». В программе концерт, показ фольклорной сказки «Муха-Цокотуха» в исполнении театра-студии «Хрустальный шар» и театра-студии «Грани».

Все желающие могут принять участие в конкурсе-выставке кулинарных шедевров. Для этого нужно просто приехать на праздник с пирогом. Участники праздника попробуют все конкурсные пироги во время чаепития.

Всех участников конкурса-выставки ждут призы – авторская керамика, которую изготавливают там же в гончарной мастерской. Мероприятие пройдет в СДК «Романцево»: поселок радиоцентра Романцево, дом №10.