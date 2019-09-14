РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. Единый день диспансеризации проведут в субботу в медицинских учреждениях Балашихи, сообщается на сайте Балашихинской областной больницы.

Жители смогут бесплатно проверить свое здоровье в учреждениях здравоохранения городского округа. Всего прием населения будет организован более чем в 10 городских поликлиниках.

«Диспансеризацию 14 сентября можно будет пройти в поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, а также в Черновской и Ново-Милетской амбулаториях. Жители микрорайона Купавна, прикрепленные на медицинское обслуживание к поликлинике №15, пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр могут в поликлинике №14 в микрорайоне Железнодорожный, на улице Пролетарская, дом №3», – говорится в сообщении.

Жители могут пройти диспансеризацию в любой из будних дней в поликлиниках города или в Единый день диспансеризации по субботам. В нынешнем году обследование могут пройти жители, рожденные в 2001, 1998, 1995 годах и так далее через каждые три года. При обращении в поликлинику необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

По плану в 2019 году диспансеризацию должны пройти более 115 тысяч жителей Балашихи.