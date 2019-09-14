РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 сен. В рамках мероприятия всесезонного проекта «Парковый спорт» в Центральном парке Люберец в субботу состоится тренировка по самбо, а также показательные выступления спортсменов.

В субботу в 14:00 в Центральном парке состоится очередное увлекательное мероприятие всесезонного проекта «Парковый спорт». В этот раз откроет мероприятие лидер РОО «РосМолСпорт МО» певица Инесса Кравченко, а федерация самбо Люберец представит посетителям парка зрелищные показательные выступления и небольшую тренировку.

Также в рамках спортивно-развлекательного мероприятия лидер РОО «РосМолСпорт МО» Денис Шпигель покажет ряд каскадерских номеров.