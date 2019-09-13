РИАМО – 13 сен. В России предложили ослабить ограничения на рекламу пива и вина, в Госдуме данную инициативу встретили с критикой, поскольку в настоящее время в стране ведутся мероприятия по борьбе с алкогольной зависимостью у населения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин высказал идею о том, что в стране нужно ослабить ограничения на рекламу пива и вина. В Госдуме такую идею расценили, как шаг в сторону регресса.

«Это действительно шаг назад. Мы вроде бы делаем шаги к тому, чтобы россияне меньше пили и были более здоровыми. А тут опять реклама, опять назойливое предложение вина и пива. Это очень плохо», – заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

По его мнению, дело тут явно не в том, что подобным образом кто-то хочет пополнить дополнительными денежными поступлениями государственную казну.

«Деньги в бюджете есть. Вот будет профицит в два триллиона (рублей – ред.) за этот год. Я думаю, что это лоббисты (алкогольного производства и рынка – ред.) добиваются своего, прикрываясь разными делами. Там можно ведь по-всякому все это объяснять», – уверен парламентарий.

Тумусов полагает, что такое предложение не найдет поддержки депутатов, если дойдет в виде законопроекта до нижней палаты парламента.

Он привел пример, когда его коллега по Госдуме Сергей Боярский предложил вернуть курительные комнаты в российские аэропорты. Тумусов тогда выступил против этой инициативы.