РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 14 сен. Очередной бесплатный урок по катанию на роликах пройдет в подмосковном Домодедове в субботу, сообщается в официальной группе Федерации роллер спорта города Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Федерация роллер спорта города Домодедово 14 сентября проведет очередной бесплатный открытый урок на роликах для детей от 4 до 12 лет в городском парке «Елочки». Родители также могут принять участие в занятии, взяв с собой роликовые коньки», – говорится в сообщении.

Начало занятия в 17:00, встреча состоится на площадке у пруда.

Для участия необходимо иметь полный комплект защиты: наколенники, налокотники, защиту на кисть. Детям до 8 лет обязателен шлем.

На уроке расскажут о технике безопасности, покажут основные движения и способы торможения, а также упражнения для развития координации.

Занятие проведет сертифицированный инструктор. Длительность урока – 1 час 20 минут.