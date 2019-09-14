РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. Уху, плов, бургеры, выпечку и другие блюда смогут попробовать жители Балашихи на гастрономическом фестивале, который состоится в День города на площади перед Ледовым дворцом, мероприятие продлится и 15 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во время празднования Дня города на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» развернут первый в городе гастрономический фестиваль. В большом шатре площадью 200 квадратных метров жители смогут попробовать бургеры, хот-доги, молекулярную кухню. Будет представлено большое количество выпечки, сыров и молочной продукции балашихинского производства. Также для жителей приготовят уху и плов.

Фестиваль начнется в 10:00. Он продлится и 15 сентября.

189-летие Балашихи отмечают в субботу. Всего в рамках празднования будет организовано около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.