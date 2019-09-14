РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 сен. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в субботу пройдет культурно-развлекательная программа «Осенние посиделки», сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«В рамках программы «День семейного отдыха» 14 сентября в 18:00 в Малаховском парке культуры и отдыха пройдет большая культурно-развлекательная программа «Осенние посиделки». В программе: аниматоры, мастер-классы, хороводы на поляне, конкурсы, концерт», – говорится в сообщении.

Желающих принять участие ждут по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1.