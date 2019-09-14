РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. На набережной в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи в субботу пройдет первый музыкальный фестиваль «Пехорка Битс», приуроченный ко Дню города, гостей ждут выступления кавер-групп и диджеев, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Возле набережной в парке «Пехорка» установили сцену, где в субботу пройдет первый музыкальный фестиваль «Пехорка Битс». Он начнется в 12:00. Также в парке будут работать площадки с мастер-классами и детские аниматоры.

К празднованию Дня города для жителей Балашихи подготовили большую культурную программу. Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.