РИАМО – 14 сен. На стадионе «Зоркий» в Красногорске в субботу во второй раз проведут Московский областной конкурс искусств «Город А», в нем примут участие более 2,5 тысяч молодых жителей Подмосковья, говорится в сообщении оргкомитета конкурса.

В субботу в городском округе Красногорск состоится II Московский областной конкурс искусств – театрализованное шоу «Город А – 2019».

«Четырнадцатого сентября с 14:00 до 18:00 территория Красногорского стадиона «Зоркий» превратится в самый масштабный творческий арт-кластер, разделенный по различным видам искусства и десяткам творческих направлений. Более 2,5 тысяч молодых людей будут петь, танцевать, играть, строить, красить, прыгать, летать – презентовать себя и делиться своим мастерством, создавая и открывая себя и свои «Город А» миру», – говорится в сообщении.

Конкурс искусств «Город А» – это презентация городов Подмосковья, объектов культурного наследия региона и информирование региона о новых тенденциях и направлениях молодежного творчества. Свои достижения смогут продемонстрировать творческие коллективы, учреждения по культуре и работе с молодежью Московской области.

«В этом году конкурс искусств приурочен к 90-летию Подмосковья. Главная тема творческих номеров – «Подмосковье в лицах». Главная конкурсная шоу-программа рассчитана на 90 минут творческого времени – 90 лет за 90 минут. Участие в программе примут 15 финалистов», – добавляется в сообщении.

Организатором конкурса искусств является АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город» при поддержке министерства культуры Московской области.