РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. В подмосковной Балашихе в День города ограничат движение по ряду улиц, водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Движение транспорта во время празднования Дня города в Балашихе в субботу будет ограничено. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков по ограничению движения. Для удобства в городе будут установлены информационные табло для водителей.

С 11:00 до 23:00 движение транспорта будет ограничено на проспекте Ленина от пересечения с улицей Советской до улицы Живописной.

Кроме этого, в микрорайоне Железнодорожный с 09:00 до 23:00 движение перекроют на улице Новая от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей 60 лет Октября и Комсомольского проезда. С 13:00 до 23:00 ограничат движение на улице Пролетарской от пересечения с улицей Новая до пересечения с улицей Автозаводской, а с 09:00 до 23:00 – по Саввинскому шоссе от дома №27 на улице Пролетарской до пересечения с улицей Пионерской.

День города в Балашихе отмечают в субботу, ей исполнилось 189 лет.