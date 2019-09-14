РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 сен. Музыкальные исполнители Звонкий и Мари Краймбрери выступят в субботу на главной площадке празднования Дня города в Балашихе – у Ледового дворца, концерт начнется в 20:30, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В субботу городской округ Балашиха отметит свое 189-летие.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, в этом году на День города для жителей подготовили масштабную праздничную программу. На одной из главных площадок города – сцене Ледового дворца «Арена «Балашиха» – пройдет концерт с участием популярных музыкальных исполнителей Звонкого и Мари Краймбрери.

В этот день на одной из главных сцен в микрорайоне Железнодорожный – на площади перед зданием администрации – также пройдет концерт. Там выступят популярная певица Бьянка, группа Backstage Girls, певец Дмитрий Колдун и другие. Концертная программа начнется в 18:00.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.