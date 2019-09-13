РИАМО - 13 сен. В пятницу вечером в воздушных гаванях Москвы Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 58 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 20 рейсов, еще один отменен. В Домодедове отменили 14 рейсов, также задержали 21 рейс. В Шереметьеве задержали два рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.