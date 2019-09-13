РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Здания трех ботанических оранжерей воссоздадут на исторических местах в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске к 2020 году, сообщил директор музея Вадим Задорожный.

«Мы решили воссоздать три ботанические оранжереи, которые когда-то находились на нашей территории с тем, чтобы расширить музейное пространство. Они будут построены на тех же местах, где они находились в 19 веке, на сохранившихся фундаментах. Их общая площадь будет более тысячи метров», – сказал Задорожный.

По его словам, строительство запланировано уже в текущем году, а в 2020 году оранжереи уже будут сданы.

Заместитель директора музея Амуланга Учурова добавила, что строения будут соединены переходом. В первом здании создадут современный мультимедийный зал. В нем планируется проводить конференции на 90 участников.

Еще в одном здании организуют зал-трансформер площадью порядка 250 квадратных метров для проведения выставок современного искусства. В третьем здании появится точка питания на 40-50 человек.