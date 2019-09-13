РИАМО - 13 сен. По итогам голосования на портале «Добродел» жители Дмитровского городского округа выбрали 12 дворовых территорий для благоустройства в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Наибольшее число голосов набрали поселок Новосиньково (дома №№33, 41-43), деревня Целеево (дома №№15, 16), поселок Горшково (дома №№2, 4, 7, 8, 40), поселок Подосинки (дом №№1, 2, 12, 13), Дмитров, микрорайон ДЗФС (8, 8а, 8б, 9)», - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году планируется комплексное благоустройство 25 дворов городского округа.

На территории Московской области в следующем году планируется благоустроить 1338 дворов. Список составлен по итогам голосования на портале «Добродел» и по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти.