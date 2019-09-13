РИАМО - 13 сен. Двух мам с новорожденными малышами выписали из Воскресенского роддома, им вручили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 1 сентября в Московской области начался проект «Стань мамой в Подмосковье»: молодые родители могут выбрать в подарок набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными.

«У Виктории и Михаила Шелмаковых родился первенец – Ярослав. А в семье Патрушевых Анны и Павла это уже второй ребенок - малышка Анастасия», - говорится в сообщении.

Поздравили родителей с рождением малышей исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников, исполняющий обязанности главврача первой районной больницы Юрий Райхман, начальник управления ЗАГС Наталья Шитова. Они же вручили семьям подарочные наборы.

Кроме того, родителям новорожденных пожелали крепкого здоровья, спокойных ночей и множество радостных моментов в дальнейшей жизни.

Также во всех роддомах и перинатальных центрах Подмосковья теперь работают сотрудники ЗАГС. На местах они оформляют свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия при рождении малыша, временный полис ОМС; ИНН в электронном виде.

В комплексную услугу также входит прикрепление ребенка к поликлинике, постановка на учет и зачисление в детский сад. Это нововведение стало большим подспорьем для родителей региона.