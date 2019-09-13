РИАМО – 13 сен. Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия отметила, что старение мозга - это необратимый процесс, но его можно замедлить, для этого стоит проконсультироваться с врачом и выполнять некоторые упражнения, сообщается на сайте газеты «Аргументы и факты».

Она отметила, что мозг у человека начинает стареть примерно после 35 лет. Тогда могут появится рассеянность, забывчивость или перепады настроения.

«Это может рано или поздно стать причиной развития деменции разного рода. Естественно, терять человеческие чувства и лицо никому не хочется, поэтому стоит озадачиться профилактикой. Тем более что помогают замедлить старение мозга довольно простые упражнения», - сказала Хвингия.

По ее словам, самолечением заниматься не стоит, сначала все же нужно посетить врача, а в идеальном варианте еще и пройти нейродиагностику.

Одними из простых упражнений являются рисование, скандинавская ходьба и музицирование. Например, рисовать что-то двумя руками или одновременно обводить контуры разных рисунков очень помогают полушариям мозга активизироваться.

Кроме того, нейропсихолог уточнила, что хорошей тренировкой может стать упражнение «кулак – ребро – ладонь». В нем одна рука показывает кулак, потом ребро и затем раскрытую ладонь, а вторая в тоже время – только кулак и ладонь.

Хвингия добавила, что замечательной тренировкой для мозга можно назвать детские игры – классики, вышибалы, резиночки и волейбол. Она посоветовала почаще играть с детьми на улицах, это принесет пользу и ребятам, и родителям, и дедушкам, и бабушкам.