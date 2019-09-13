РИАМО – 13 сен. Арбитражный суд столицы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Рубеж-И» в реестр недобросовестных подрядных организаций, компания нарушила условия выполнения договора по ремонту многоквартирных домов на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступило обращение фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов о включении ООО «Рубеж-И» в реестр недобросовестных подрядных организаций аукциона на право выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Московской области.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Рубеж-И» подлежащими включению в реестр недобросовестных подрядных организаций», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который поддержал решение областного УФАС.