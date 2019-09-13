РИАМО – 13 сен. В Подмосковье обнародовали список скейт-площадок, которые размещены на территории парков, в него включили 23 площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Традиционно в парках проходит большое количество развлекательных мероприятий – это и концерты, и мастер-классы для детей, конкурсы, занятия различными видами спорта, соревнования. Все большую популярность среди детей и подростков приобретают скейт-парки.

«Обустройство скейт-парков направлено на организацию спортивного досуга среди молодежи, а также напрямую относится к благоустройству территорий. В парках культуры и отдыха Московской области расположены 23 скейт-площадки», – отмечается в сообщении.

Так, скейт-парки есть в парке «Пехорка» в Балашихе, в парке культуры и отдыха в Богородском округе, в парке «Елочки» в Домодедове, в «Городских парках» Дубны, в парке культуры и отдыха в городском округе Жуковский, в городском парке культуры в Ивантеевке, в доме культуры «Ожерелье» и парке «Дубовая роща» в Кашире, в парке «Сестрорецкий» в Клину, в парке «Захарово» в Одинцовском округе, в парке «Дубки» в Озерах.

Помимо этого, любителей экстрима ждут в парке культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске, в городском парке культуры и отдыха в Раменском округе, в парке культуры и отдыха «Серебряный» в Серебряных Прудах, в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе, в парке Комсомольский» в Серпухове, в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске, в парке поселения Малаховка в Люберцах, в парке культуры и отдыха и ДК «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе, в парке культуры и отдыха имени Николая Островского в Ступине.

Сразу на четырех площадках в Химках появились скейт-парки. Они расположены в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого, в парке имени Величко, в парке «Подрезково», в парке «Экоберег».

«Кроме того, скейт-площадки мы устанавливаем и на общественных пространствах, в рамках их благоустройства», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В этом году их оборудуют в таких муниципалитетах, как Можайский, Ленинский, Сергиево-Посадский городские округа, а также во Власихе.